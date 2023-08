Un an fără opt zile - atât a trecut de la ultimul meci oficial jucat de Simona Halep, în runda inaugurală a turneului de la Flushing Meadows. Simona Halep pierdea în trei seturi în fața ucrainencei Daria Snigur, înainte de a fi testată pozitiv la Roxadustat și, mai târziu, suspendată din circuitele WTA și ITF.

Luni seară, la tragerea la sorți pentru meciurile din calificările US Open, având în vedere că un verdict în cazul scandalului de dopaj se lasă așteptat, organizatorii turneului au anunțat că Simona Halep a fost retrasă automat de pe tablou, iar locul româncei a fost luat de americanca Taylor Townsend, transmite jurnalistul Ben Rothenberg.

"Potrivit regulilor Grand Slam, Simona Halep a fost retrasă automat de pe tabloul de la US Open în momentul tragerii la sorți pentru calificări din cauza suspendării sale provizorii. Taylor Townsend urcă astfel pe tabloul principal", au transmis organizatorii US Open.

The provisionally Simona Halep optimistically kept herself on the #USOpen entry list, hoping against hope, but she was removed at the deadline today when the qualifying draw was made.

Taylor Townsend gets directly into the main draw in her place.