La sosirea în Serbia, Novak Djokovic mărturisește că s-a simțit rău, timp de câteva zile. „A fost ca o răceală, ca o simplă răceală. Am fost consultat de urgență acasă și am făcut teste de toxicologie în mod repetat,” a adăugat Djokovic.

„Au fost niște descoperiri, când m-am întors în Serbia. Nu am spus-o nimănui public, dar am avut niveluri mari de metale grele. Niveluri înalte de plumb și mercur,” a specificat Djokovic.

La trei ani distanță, „Nole” afirmă că a suferit fizic, la întoarcerea în Europa. „ Am avut probleme de sănătate. Mi-am dat seama că în acel hotel din Melbourne m-au hrănit cu o mâncare care m-a otrăvit,” spune Djokovic, într-un interviu acordat GQ .

Djokovic lămurește că nu a primit vaccinul anti-COVID

În legătură cu vaccinul anti-COVID, Novak Djokovic a clarificat că nu a primit nicio doză. „Nu am simțit că am nevoie de el. Sunt un individ sănătos, am grijă de corpul meu și de nevoile sale.

De asemenea, sunt un sportiv profesionist, deci foarte atent la ce mănânc și sunt testat în mod frecvent. Știu exact ce se întâmplă în corpul meu.

Ce e important să menționez e că nu am fost un pericol pentru nimeni. Aveam anticorpi,” a completat Djokovic, referitor la cazul în care a fost reținut și, ulterior, deportat de autoritățile australiene.

În 2023, Novak Djokovic a câștigat Openul Australiei, iar, în 2024, a fost eliminat de Jannik Sinner, în semifinalele turneului major de la Melbourne.