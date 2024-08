Momentele pe care Novak Djokovic le regretă și ”le vrea șterse” din carieră: ”Nu mă simt deloc mândru”

Într-un interviu acordat recent, Novak Djokovic și-a spus trăirile după ultimul succes major al carierei, aurul de la Jocurile Olimpice de la Paris, dar și momentele care nu îl fac deloc mândru.

Știe și el că este un tenismen controversat, blamat de mulți, dar nu este deloc mândru de momentele în care explodează pe teren și reacționează agresiv, înjurând sau aruncând cu rachetele. Djokovic a dezvăluit că, la rece, nu este încântat de momentele în care are astfel de ieșiri, ba din contră.

Novak Djokovic regretă ieșirile din timpul meciurilor de tenis

Anumite reacții din public îl fac pe Novak Djokovic, în ciuda experienței pe care o are, să nu își poată reprima ieșirile, iar când cei din tribune sunt împotriva lui nu se mai poate stăpâni.

”Când îmi pierd cumpătul pe teren și ajung să sparg rachete, lucru pe care l-am făcut de mai multe ori, nu mă simt deloc mândru. De fapt, îmi este rușine de mine, dar mă accept ca pe o ființă umană imperfectă.

Stresul și nervozitatea pe care le experimentăm pe teren sunt foarte mari, și asta se accentuează cu atât mai mult când ai publicul împotriva ta. Mulți cred că îmi ridic nivelul când oamenii sunt împotriva mea, dar cu siguranță prefer să concurez într-un mediu în care simt sprijinul fanilor.

Am fost declarat răufăcătorul lumii, am simțit că majoritatea este împotriva mea. Am experimentat sentimente extrem de neplăcute, dar nu am simțit niciodată că am întreaga planetă împotriva mea. Am avut scutirea necesară pentru a călătorit în Australia, dar lucrurile nu au fost așa cum ar fi trebuit să fie.

Oamenii au declarat că sunt un anti-vaccinist, dar nu este cazul. Sunt doar pentru libertatea de a alege”, a declarat Djokovic, citat de Punto de Break.

Novak Djokovic, carieră fabuloasă în tenis! E considerat de mulți cel mai bun din istorie

Dacă trecem în revistă CV-ul sportivului, sârbul Novak Djokovic a câștigat peste 184 de milioane de dolari doar de pe urma rezultatelor obținute pe teren. Are în cont 99 de trofee câștigate, dintre care 24 în turneele de Mare Șlem, Australian Open, Roland Garros, Wimbledon și US Open.

Din acest an e campion olimpic și a fost număr 1 în clasamentul ATP timp de 428 de săptămâni.

În finala pentru titlul olimpic, Novak Djokovic a reușit să îl învingă, după aproape trei ore de joc, pe spaniolul Carlos Alcaraz. După ce a câștigat pentru prima dată în carieră medalia de aur la Jocurile Olimpice, Djokovic a oferit la finalul meciului cu Alcaraz o reacție cât se poate de sinceră.

Din 2024, Novak Djokovic e campion olimpic

Sârbul e campion olimpic din 4 august, la finalul celei mai frumoase finale olimpice din istorie, scor 7-6, 7-6 cu Carlos Alcaraz și și-a trecut în CV singura mare distincție care-i lipsea.