"Mi-e frică să îl înfrunt pe zgură". Daniil Medvedev, dezvăluiri sincere despre rivalitatea dintre Nadal și Djokovic

În cadrul conferinței de presă la care a participat după meciul din turul doi, jucătorul rus a vorbit despre rivalitatea cu Rafael Nadal și Novak Djokovic.

Tenismenii cu cele mai multe turnee de Grand Slam câștigate în carieră, 22, încă evoluează la un nivel ridicat, și creează teamă în rândul adversarilor.

"Sincer, mi-e frică să îl înfrunt pe Nadal pe zgură. Cred că să îl bați pe Rafa la Roland Garros este una dintre cele mai mari provocări din tenis. De fapt, chiar mi-ar plăcea să încerc, m-aș lupta să câștig, dar cred că este înfricoșător pentru oricine.

Să-l învingi pe Nadal la Paris și pe Djokovic la Melbourne sunt două provocări uriașe pe care mi-ar plăcea să mi le asum. Am reușit să îl înving pe Novak de mai multe ori, dar am pierdut și bătălii mari împotriva lui. Știu că în Australia e foarte greu de învins", a spus Daniil Medvedev, când a fost întrebat de cine se teme mai mult, de Rafael Nadal sau Novak Djokovic.

Novak Djokovic: "Aș fi mulțumit dacă aș avea mai multe titluri decât cel mai mare rival al meu"



"Da, aș fi mulțumit. Mi-aș dori să am mai multe titluri decât cel mai mare rival al meu, dar când va veni momentul să trag linie și să privesc în urmă, la cariera mea și la ce am reușit, chiar dacă mă opresc aici iar Nadal mai câștigă 10 Grand Slam-uri, aș fi, per total, mulțumit.

Sunt patru Grand Slam-uri în fiecare an, deci ocazii sunt. Desigur, ai nevoie să te regăsești într-o stare competitivă, să îți găsești competitivitatea, abordarea mentală de lup, foamea de victorie, pentru că astea te împing mai departe, cel puțin în cazul meu.

În același timp însă, e un timp pentru a echilibra lucrurile și să îți amintești că ai realizat multe, că trebuie să fii mândru și recunoscător pentru toate aceste lucruri, să fii umil", a declarat Novak Djokovic pentru The National News.