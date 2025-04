Sevastova, care a jucat doar patru meciuri în acest an, iar în ultimele patru sezoane a strâns doar nouăsprezece apariții oficiale pe terenul de tenis, a profitat de oboseala acumulată de Ostapenko și a întors-o de la 0-2 în setul secund, încheind meciul cu o serie de șase game-uri la rând.

Ostapenko a câștigat la Stuttgart primul trofeu pe zgură, după Roland Garros 2017

La aproape opt ani de la momentul în care o întorcea pe Simona Halep de la scorul de 4-6, 0-3, Jelena Ostapenko a pus punct perioadei în care nu a obținut niciun trofeu pe zgură, în circuit.

Și mai impresionant este că Jelena Ostapenko le-a învins pe Iga Swiatek (2 WTA) și pe Aryna Sabalenka (1 WTA), în drumul său spre trofeu, devenind prima sportivă din circuitul WTA care semnează această performanță într-o întrecere de zgură.

Se pare însă că Ostapenko nu a avut la Madrid sentimentul de care s-a bucurat în Germania.

„Sincer, nu am spus nimănui asta, am ținut-o pentru mine, dar m-am simțit foarte încrezătoare încă din prima zi. Am avut o senzație ciudată, dar ciudată într-un sens bun.



Când am ajuns aici, am simțit că ceva avea să se întâmple în această săptămână. Am simțit, practic, că sunt capabilă să câștig turneul,” a dezvăluit Jelena Ostapenko, după finala de la Stuttgart, într-o declarație interpretată ca fiind arogantă de anumiți fani ai Arynei Sabalenka.