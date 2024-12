Rezumându-și sezonul 2024, în care a strâns 26 de victorii în proba de dublu, Monica Niculescu a menționat turneele importante câștigate la Monterrey și Strasbourg, dar și succesele în competițiile WTA 125k de la Hong Kong și Angers, conturate alături de Gabriela Ruse.

„Pentru mine, 2024 a fost un an foarte bun: am avut două titluri importante, la Monterrey și Strasbourg. Am terminat anul cu turneu câștigat. Nu mă așteptam, sincer. Tot ce fac acum pentru mine e un bonus. Am 37 de ani și nu mă mai gândeam că pot să joc la un nivel foarte bun.

Dar uite că am terminat anul iar în top 30 WTA și sunt foarte fericită. Nu pot să nu mă gândesc decât la mai bine.

„Mă gândesc de trei ani la retragere și tot zic că mă retrag, dar parcă nu pot.”

Mă gândesc de trei ani la retragere și tot zic că mă retrag, dar parcă nu pot. Îmi place foarte mult, mai ales când joc pe terenul central, pe arene mari... nu pot fără, din păcate.

E și greu să te retragi, când vezi că reușești să câștigi două turnee de 500,000. Parcă nu îți vine, dar e timpul, pentru că am probleme multe. Adică, mă doare corpul, ce să mai... mă gândesc și o să se întâmple,” a declarat Monica Niculescu, la Gala Tenisului.

Întrebată ce are de gând să facă după ce se retrage din tenis, Monica Niculescu a venit cu o replică imediat: „Ei, asta e... încă nu știu ce o să fac când o să mă retrag și de asta tot insist cu tenisul,” a adăugat Monica Niculescu.

Monica Niculescu are în palmares douăsprezece trofee WTA cucerite în proba de dublu.