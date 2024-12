Comentând spusele lui Wim Fissette, potrivit cărora Simona Halep nu ar putea lucra mai mult de un an cu un antenor, Florin Segărceanu a spus:

Florin Segărceanu (63 de ani) a antrenat-o pe Simona Halep în cadrul echipei naționale de tenis feminin a României, dar nu împărtășește opinia tehnicianului belgian, Wim Fissette, care a declarat de curând că sportiva din Constanța nu poate fi antrenată pentru o perioadă mai lungă de un an.

Declarația făcută de Wim Fissette despre Simona Halep

„Am pregătit o jucătoare talentată, dar încă fără titlu major. Am dus-o până pe locul al doilea în clasament. Am crezut că împreună vom ajunge în vârf și vom câștiga un turneu de Grand Slam. Dar apoi Simona și familia ei au decis că au nevoie de un antrenor român, cineva care să vorbească limba lor.

Halep a mers la un turneu cu mama ei, la altul cu fratele ei, iar la altul a luat prietenii. La fiecare turneu, era cineva care să o distreze. Are nevoie constant de ceva nou. Nu cred că vreun antrenor va lucra cu ea mai mult de un an în viitor“, a spus Fissette, într-un interviu oferit presei poloneze.