Jaqueline Cristian (26 de ani, 73 WTA) a fost învinsă de Ena Shibahara (133 WTA), în optimea de finală cedată de România în fața Japoniei, în cadrul turneului final al Cupei Billie Jean King, de la Malaga.

Sportiva din România a admis că a jucat la 40% din potențialul său, motiv pentru care a resimțit o dezamăgire uriașă, imediat după încheierea partidei.

Jaqueline Cristian: „Mă simțeam favorită și a fost o greșeală din partea mea.”

Jaqueline Cristian a pierdut în fața Enei Shibahara, scor 6-4, 7-6 (2). În cazul unei victorii, România ar fi fost calificată în sferturile Cupei BJK.

După victoria Anei Bogdan, semnate în detrimentul niponei Nao Hibino, înfrângerea suferită de Jaqueline Cristian a condus confruntarea spre un decisiv de dublu în care Monica Niculescu și Gabriela Ruse au fost depășite, scor 6-1, 7-5, de Shuko Aoyama și Eri Hozumi.

„Evident că sunt dezamăgită de prestația mea. Am simțit că nu m-am putut bucura de meci. Nu am putut lupta așa cum sunt obișnuită să o fac.

Și ea a jucat destul de bine. A servit bine, și-a făcut treaba. Am ratat mult prea mult și nu am fost în cea mai bună formă. Să spunem că am simțit un pic de presiune și nu am putut gestiona așa cum am vrut.