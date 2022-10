Ionuț Lupescu a descifrat mesajul Simonei Halep: "Mă simt trădată!" 

Fostul mare mijlocaș al naționalei, Ionuț Lupescu, a comentat situația Simonei Halep, depistată pozitiv.

Prieten cu părinții Simonei Halep, "Kaiserul" a dat un exemplu din cariera lui și lasă de înțeles că un mare sportiv trebuie să se bazeze pe sfatul doctorului din staff.

"Vreau să vă spun din experiența mea de fotbalist profesionist cum funcționează relația dintre sportiv şi cei care se ocupă de latura medicamentației. Cel mai important lucru la cel mai înalt nivel e încrederea. Eu am avut parte de doctori extraordinari, atât la echipele de club din Germania, cât şi la națională, unde era „dochi” Popescu (n.r. – Pompiliu Popescu). N-am ştiut niciodată ceea ce iau, am luat doar ce mi s-a dat şi am fost convins mereu că e totul în regulă. Aşa cred că e şi în cazul Simonei Halep", a declarat Lupescu, pentru ProSport.

Fostul mare mijlocaș din Bundesliga consideră că Simona nu s-ar abate niciodată de la linia fair-play-ului.

"Ea a demonstrat în toată cariera ei că n-are nevoie de dopaj pentru a fi în top. Acum, ea a trecut la noul antrenor (n.r. - Patrick Mouratoglou), cu tot cu stafful acestuia. Şi a avut încredere totală în oamenii din jurul ei.

Tu, ca sportiv, când e competiție majoră, cum e un turneu ca US Open, nu stai să vezi tot ce iei. Vor spune unii că trebuie să ştii, dar nu e chiar aşa… Când ai încredere, tu iei ce ți se dă şi te concentrezi pe latura sportivă, de analiză a adversarilor… Nu mai zic că şi dacă ți s-ar zice mai multe denumiri n-ai avea cum să le cunoşti sau să le reții pe toate. Antrenorul sau medicul cred că a trădat-o pe Simona, la unul dintre ei face referire ea în declarația oferită după acest caz", a mai spus Lupescu.

Anunțul Simonei Halep

''Astăzi începe cel mai dificil meci din viaţa mea: o luptă pentru adevăr. Am fost notificată că am fost testată pozitiv pentru o substanţă numită Roxadustat, într-o cantitate extrem de mică, lucru care a venit ca cel mai mare şoc al vieţii mele'', a scris Halep, fost lider mondial, în reţeaua de socializare amintită.

''În toată cariera mea, ideea de a trişa nu mi-a trecut nici măcar o dată prin minte şi este total împotriva valorilor cu care am fost educată. În faţa unei situaţii aşa de nedrepte, mă simt confuză şi trădată. Voi lupta până la sfârşit pentru a dovedi că nu am luat conştient substanţa interzisă şi am încredere că mai devreme sau mai târziu adevărul va ieşi la iveală'', a mai spus Halep.

Simona Halep, câştigătoarea a două titluri de Mare Şlem, la Roland Garros (2018) şi Wimbledon (2019), a subliniat că în acest caz nu este vorba de titluri şi bani, ci de onoarea sa: ''Nu este vorba de titluri sau bani. Este despre onoare şi despre iubirea pe care am dobândit-o pentru jocul de tenis în ultimii 25 de ani''.

''Simona Halep, o jucătoare română de tenis de 31 de ani, a fost suspendată provizoriu conform articolului 7.12.1 din Programul Antidoping din Tenis (TADP)'', a anunţat, vineri, Agenţia Pentru Integritatea Tenisului (ITIA), citată de Reuters.