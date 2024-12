Ilie Năstase (78 de ani) e în clubul select al figurilor emblematice ale sportului românesc. De fapt, aici, primul lider ATP din istorie e în Top 3. Alături de Nadia Comăneci și de Gheorghe Hagi.

Inclusiv acum, la ani buni după ce a făcut furori în lumea sportului-alb, Năstase rămâne un personaj apreciat la nivel internațional. Dovadă și faptul că e invitat, periodic, la marile turnee. În plus, filmul „Nasty“, dedicat vieții sale spectaculoase, a fost unul de mare succes.

În ciuda carierei sale fabuloase, Năstase a rămas și cu unele regrete. Unele chiar justificate! De pildă, rezultatele sale n-au fost valorificate, cum ar fi trebuit, din punct de vedere financiar. Pentru simplul motiv că, atunci când românul făcea furori pe teren, tenisul n-avea forța comercială de astăzi. E suficient să pomenim cât a încasat Năstase, pentru triumful său la US Open, ca să ne dăm seama cât de puțin a câștigat de pe urma tenisului. Concret, el a încasat un cec de 25.000 de dolari în 1972. Astăzi, campionii de la US Open primesc 3,6 milioane de dolari, la feminin și masculin, în proba de simplu!

Și nu doar circuitul ATP i-a oferit premii mici lui „Nasty“. Într-un interviu acordat jurnalistului Cristian Geambașu (golazo.ro), fostul jucător de tenis s-a plâns de faptul că nici statul român nu l-a premiat, așa cum ar fi trebuit. Motiv pentru care Năstase vrea să meargă la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO).

„Am jucat 3 finale de Cupa Davis. Statul Român ne dădea 2 dolari diurnă și ne caza de regulă pe la hoteluri de 2-3 stele. Iar Guvernul câștiga bani nu doar din premiile oferite de Federația Internațională de Tenis, ci și din drepturile de televizare. Cum a fost cazul cu finala din ‘72, găzduită de București. Unde sunt toți bănuții ăia, unde s-au dus?, mă întreb eu. Că la noi, adică la mine și la Țiriac, nu a ajuns niciodată nimic. Uite, îți spun ceva în premieră. Păi, nu aș putea să mă duc și eu la CEDO să îmi cer banii care mi se cuveneau? Că văd că niște frățiori pe aici, Micula parcă, au de luat vreo 200 de milioane de euro de la Statul Român și nu și-au rupt picioarele ca mine. Intenționez să fac proces la CEDO, să echivaleze ei cât valorau 3 finale de Cupa Davis și cât ar valora acum. Vorbeam cu Țiriac, mai mult el mi-a dat ideea. De ce nu ne dau și nouă banii înapoi?“, a spus primul lider ATP din istorie.

A explicat câți bani primește din partea statului

În continuarea dialogului, Ilie Năstase a dezmințit varianta potrivit căreia ar avea o pensie specială din partea statului.

„Pensia mea de la MApN, pe care nici nu o ridic, este de 1.430 de lei! Când am ieșit la pensie eram locotenent colonel, general am fost făcut de ziua mea de Traian Băsescu pe când era președinte, la excepțional. Nici ca fost senator nu primesc nimic pentru că nu am avut un mandat întreg, ci doar 3 ani. Candidasem pe listele partidului lui Dan Voiculescu și i-am luat locul când și-a dat el demisia. În rest, am o indemnizație de vreo 5.000 - 6.000 de lei. Mi-au echivalat cumva cu un titlu mondial sau olimpic faptul că am fost numărul 1 mondial. Tenisul nu era nici sport olimpic pe atunci, nici campionat mondial nu organizează“, a adăugat Năstase.