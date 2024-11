Supercampioana noastră recunoaște amuzată: ”Nici nu mă gândeam că la 25 de ani o să am trei medalii olimpice în palmares”!

Edițiile câștigate de Ilie Năstase în Turneul Campionilor



1971, Paris: Ilie Năstase. Locul secund a fost ocupat de Stan Smith

1972, Barcelona: Ilie Năstase - Stan Smith 6-3, 6-2, 3-6, 2-6, 6-3

1973, Boston: Ilie Năstase - Tom Okker 6-3, 7-5, 4-6, 6-3

1975, Stockholm: Ilie Năstase - Bjorn Borg 6-2, 6-2, 6-1

În 1974, Năstase a pierdut, la Melbourne, în fața argentinianului Guillermo Vilas, scor 7-6, 6-2, 3-6, 3-6, 6-4.



„La începutul anilor ’70, când a luat naștere, Turneul Campionilor era o petrecere de final de sezon, un fel de excursie a clasei în jurul capitalelor Planetei. Seara, ieșeam cu toții în oraș pentru cină. Fiecare avea propriul stil, propria personalitate. Astăzi toată lumea joacă tenis la fel, par mașini de F1,” a spus Ilie Năstase pnetru Corriere della Sera.

„Când am câștigat Turneul Campionilor în 1973 mi-au dat 15 mii de dolari, iar Jannik a încasat 6 milioane în Arabia.”

Comentând pe marginea premiului de peste 5,5 milioane de euro încasat de Jannik Sinner la „Six Kings Slam”, turneul neoficial câștigat de italian în Riad, Năstase a spus următoarele:



„Sinner este agil, intuitiv, poate vedea jocul în avans. Îmi amintește de Martina Hingis: ea înțelegea totul înainte de a se întâmpla.

Desigur, când am câștigat Turneul Campionilor în 1973 mi-au dat 15 mii de dolari, iar Jannik a încasat 6 milioane în Arabia. Mă consolez gândindu-mă că a fost un demonstrativ: nu contează!

Sinner are cap de lider, dar eu mă distram mai mult. Am făcut multe prostii… la unele încă mai râd,” a punctat Năstase, pentru aceeași sursă, citată de AS.

Ilie Năstase a câștigat puțin peste două milioane de dolari din rezultatele obținute pe teren, de-a lungul carierei.