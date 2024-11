Gabriela Ruse a semnat una dintre cele mai spectaculoase apariții, în cadrul dineului oficial organizat înaintea startului Cupei Billie Jean King.

După ce, în ediția din acest an a turneului major de la New York, Ruse a reușit una dintre marile victorii ale carierei, învingând-o pe campioana de la Wimbledon, în turul secund la US Open, sportiva din România a obținut un nou val de atenție, de această dată pe covorul roșu.

Gabriela Ruse, pregătită să reprezinte România la turneul final al Cupei Billie Jean King