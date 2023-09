"Este pur și simplu înfricoșător". O jucătoare din top 10 WTA, reacție virulentă despre situația Simonei Halep

Eliminată în faza sferturilor de finală din cadrul turneului de la San Diego, Maria Sakkari a fost întrebată în cadrul unei conferințe de presă despre scandalul care a zguduit tenisul feminin.

"Un lucru pe care vi-l pot spune, cu siguranță este legat de felul în care tratează fiecare situație, cu orice jucător, orice atlet. Este pur și simplu înfricoșător! Vom ajunge într-un punct în care nici măcar nu vom mai lua electroliți!

Din fericire, nu am fost în această poziție. Nu vreau să fiu niciodată. Am fost foarte atentă cu tot ce are legătură cu suplimentele. Dar nu știu care este procesul, cum se fac lucrurile în spatele ușilor închise. Nu știu cine are un cuvânt de spus. Habar n-am", a afirmat grecoaica.

Verdict dur în cazul Simonei Halep

Simona Halep (31 de ani) a fost suspendată patru ani din tenis, după ce a primit verdictul din partea ITIA.

Românca a fost suspendată încă de pe data de 7 octombrie 2022, după ce a fost găsită cu Roxadustat în corp, o substanță interzisă pentru sportivi. După aproape un an de la momentul respectiv, Simona Halep a fost suspendată acum patru ani din tenis, dar urmează să facă apel la TAS.

Bogdan Stoica, avocatul din România al Simonei Halep, a precizat că cei de la ITIA nu au dorit să coopereze în dosarul Simonei, în ciuda faptului că atât aceasta cât și reprezentanții săi și-au arătat deschiderea în acest sens.



