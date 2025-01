Iga Swiatek - Emma Răducanu va avea loc sâmbătă, 18 ianuarie. Învingătoarea o va întâlni pe Jaqueline Cristian ori Eva Lys, în optimile de finală.



Emma Răducanu s-a calificat în premieră în turul al treilea la Australian Open, primul turneu de Mare Șlem al anului, după ce a dispus de americanca Amanda Anisimova cu 6-3, 7-5, joi, la Melbourne. Campioana din 2021 de la US Open a obținut victoria după aproape două ore de joc (1 h 54 min).



Iga Swiatek, numărul doi mondial, a surclasat-o în turul secund pe slovaca Rebecca Sramkova, cu 6-0, 6-2.

Emma Răducanu: "Va trebui să joc cu Swiatek în a 15-a treaptă de viteză"



Răducanu şi Swiatek s-au întâlnit de trei ori, dar singurul lor meci pe hard a avut loc la Indian Wells, în 2023. Răducanu nu a câştigat încă un set împotriva lui Swiatek, dar a fost competitivă în meciul lor din sferturile de finală de la Stuttgart de anul trecut, în care a fost învinsă cu 7-6 (2), 6-3. Ea nu a mai înfruntat până acum o adversară din top 5 la un turneu de Grand Slam.



"Sunt incredibil de mândră de mine pentru că am reușit să trec peste acest meci (n.r.: din turul 2). Înainte cred că eram emoționată. Să joc cu o prietenă este, evident, destul de dificil, dar eu sunt atât de fericită și atât de mândră de modul în care am luptat în al doilea set în special, în ciuda unor probleme din nou cu serviciul meu. Dar am reușit să servesc bine în anumite segmente din meci.



Cred că am jucat mai bine. Nu am jucat multe meciuri, așa că este dificil să intru direct și să joc cu o jucătoare cap-de-serie ca Anisimova. Dar sunt mulțumită de modul în care am fost capabilă să evoluez și să joc din nou bine. Știam că nu voi scăpa dacă doar voi ține mingea în joc, iar când am făcut-o, ea m-a pedepsit imediat. A trebuit să-mi asum riscuri și sunt sigură că va fi la fel și în turul următor.



Probabil că va trebui să joc cu Swiatek în a 15-a treaptă de viteză! Este o mare oportunitate pentru mine, pot doar să mă duc acolo și să lovesc cu libertate, să joc, să mă bucur de public, de atmosferă. Cred că va fi un meci grozav", a declarat Emma Răducanu, pentru Eurosport.