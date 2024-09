Simona Halep însăși a făcut o declarație prin care s-a declarat nemulțumită de manierele diferite în care au fost soluționate cazurile de dopaj prin care au trecut ea și actualul număr unu ATP, Jannik Sinner.

Depistat pozitiv la clostebol, un agent anabolizant regăsit într-un spray cu care a fost masat pe piele, Sinner și-a văzut punctele și banii acumulați la Indian Wells ca fiind reușite anulate.

Stefano Battaglino acuză pedeapsă diferită pentru un caz similar cu cel al lui Jannik Sinner

Însă un tribunal independent l-a catalogat nevinovat și i-a permis să își continue activitatea în tenis.

La nici jumătate de an de la scandalul de dopaj, Sinner și-a urmat visul și a câștigat, în premieră US Open, pe când Simona Halep nu doar că a așteptat peste un an, într-o incertitudine greu de suportat, dar a și rămas suspendată mai mult decât trebuia, conform deciziei finale impuse de TAS. Halep a stat suspendată din octombrie 2022 până în martie 2024, deși pedeapsa definitivă, hotărâtă de TAS, ar fi trebuit să expire după doar nouă luni, adică în vara anului 2023, când încă ocupa o poziție în zona locurilor din top 50 WTA.

Sinner, încă o dată într-o lumină proastă: nu doar Halep simte că a fost favorizat

Între timp, Jannik Sinner a primit o nouă acuzație care îl pune nu doar pe el într-o lumină proastă, ci și marile instituții ale tenisului.

Stefano Battaglino (fost număr 760 ATP), compatriot, a primit o pedeapsă de patru ani pentru un test pozitiv la aceeași substanță interzisă, clostebol.

Sinner a reușit să demonstreze contaminarea cu clostebol a spray-ului, pe când Battaglino, nu.

„Sinner și cu mine am fost depistați pozitiv la aceeași substanță. Amândoi, pozitivi în urma unui masaj. În cazul unuia, nimic, iar în situația mea, patru ani de suspendare,” s-a plâns Battaglino, conform Tennis World Italia.

Simona Halep a întărit, la începutul lunii septembrie, ideea potrivit căreia cazul său și cel al starului italian s-au judecat diferit.

"Nu cred că este vorba de apărare; este ceva foarte clar și foarte vizibil. S-a judecat total diferit și eu am avut foarte mult de suferit. Am așteptat enorm, ceea ce nu mi se pare deloc corect, și cred că toți sportivii ar trebui să fie judecați în mod egal, nu contează dacă ești nr. 1 sau nr. 200. Nu mi se pare corect ce mi s-a întâmplat. Nu vreau să comentez mai mult, este un subiect pe care vreau să-l las în urmă", a declarat sâmbătă seara Simona Halep, fost lider mondial și dublă campioană în turneele de Grand Slam.

Halep are doar două meciuri oficiale jucate în 2024 și unul singur dus până la capăt, împotriva Paulei Badosa, la Miami.