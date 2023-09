Actualmente antrenor al numărului 7 ATP, Jannik Sinner, australianul Darren Cahill nu cedează și o apără din nou pe fosta sa elevă, Simona Halep.

Condamnată la patru ani de suspendare din tenisul profesionist, dubla campioană de Grand Slam din țara noastră va contesta decizia la TAS, în săptămânile următoare, dar beneficiază de încrederea totală a tehnicianului Cahill.

keep the faith young fella. Simona didn’t do any of what’s been suggested in that report. CAS has always been the proper place to hear this case. Keep up the great work ????