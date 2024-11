(P) România vs. Kosovo: Analiză, Predicții și Sfaturi de Pariuri de la Mr Bit

„Calitatea mingilor este un subiect important. De fapt, deoarece fac parte din consiliul jucătorilor, mingile au fost un subiect foarte interesant și pentru mine.

Am intrat puțin în modul de cercetare. Am întrebat companii și am întrebat despre producția de mingi de tenis. Au devenit mult mai lente.

Costuri mai eficiente, sănătate mai puțină pentru jucători

Motivul este legat de pandemia de Covid, companiile au încercat să reducă costurile și acum folosesc un alt tip de cauciuc. Folosesc un material diferit, făcând mingile de tenis între 30% și 60% mai lente, în medie, comparativ cu ceea ce era înainte de pandemie.

Nu este cazul unei singure companii, dar în general mingile au devenit mai slabe și sunt mult mai lente. Nu mai sunt ca cele cu care eram obișnuiți. Nu mai rezistă la fel de mult,” a explicat Zverev, conform Eurosport Italia.

Alexander Zverev are în palmares douăzeci și trei de titluri campion în circuitul ATP, dintre care două, cucerite în competițiile ATP Masters 1000 de la Roma și Paris, în acest an.