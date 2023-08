Ce le-a transmis Sorana Cîrstea persoanelor care au acuzat-o de mentalitate învechită

Sorana Cîrstea (33 de ani) a dezvăluit că nu a fost la curent cu controversele iscate de mesajul redistribuit în timpul turneului de la Wimbledon, întrucât alege să nu citească presa, în timpul competițiilor la care participă.

Sportiva din România a declarat că nu obișnuiește să citească articole scrise despre ea, dar a ținut să militeze pentru diversitatea de opinii, în ciuda criticilor pe care le-a primit în urma redistribuirii mesajului viralizat pe internet.

Sorana Cîrstea: „Eu am niște valori, dar respect orice fel de părere. Nu trebuie să fim toți la fel.”

„Nu citesc nimic legat de mine. Știu că poate este o atitudine egoistă, dar prefer să mă protejez. Probabil, după ce voi termina tenisul, voi fi un pic mai relaxată.

Dar acum e foarte important, mai ales în timpul unui turneu, să am mintea ațintită pe acel meci. Necitind presa și niciun articol despre mine, nu am știut comentariile, nu am știut ce s-a scris pe baza acestui mesaj. Pentru mine a fost o postare și atât.

„Nu mi-am dorit niciodată să fiu plăcută de toată lumea.”

Tatăl meu a fost cu mine la Wimbledon și mi-a spus câteva lucruri, la fel, prietenul meu, fiind în țară, mi-a zis un pic din ce s-a scris.

Eu sunt o persoană care respectă orice opinie. Nu trebuie să fiu plăcută de toată lumea. Toată cariera mea, am fost foarte onestă și naturală, pentru că nu mi-am dorit niciodată să fiu plăcută de toată lumea. Nu acesta e obiectivul meu.

Dacă tu mă insulți acum, pe mine nu mă deranjează, pentru că eu îmi știu valoarea, ca om. Dar lumea, în general, devine foarte conflictuală și încearcă să răstălmăcească cuvintele.

Nu am văzut nici măcar ce a declarat mama. Eu am niște valori, dar respect orice fel de părere. Nu toți trebuie să fim la fel, să gândim la fel, să ne îmbrăcăm la fel, să mergem în același locuri. Nu! Fiecare om are mentalitatea lui și de aici reușim să progresăm, ca umanitate. Trebuie să respectăm acest lucru,” a declarat Sorana Cîrstea în emisiunea „Pe drept cuvânt.”

Mesajul redistribuit de Sorana Cîrstea, în timpul turneului de la Wimbledon

„Faceți bărbații din nou masculini, faceți femeile din nou feminine, faceți copiii din nou inocenți,” a fost mesajul postat, în engleză, de Sorana, pe Instastory.

În țară, mulți internauți au lăudat-o pentru poziția asumată.

„Felicitări Sorana! Nici Iisus nu poate mulțumi pe toată lumea.”

„Nu chiar tot internetul. Foarte multi sunt cei care au apreciat mesajul.”

Respect Sorana. Matura și bun simt!”

„Și-a pus în cap niște nebuni! Bravo Sorana pentru partida de astăzi!”

„Felicitări pentru curaj!”

Jurnalistul american, David Kane, a replicat, scriind pe Twitter: „Ironia, desigur, este că creatorul meme-ului ar pune la îndoială feminitatea lui Cîrstea – fiind o femeie sportivă musculosă, care își propune să urmeze o carieră în afara casei și toate celelalte. Transfobia merge foarte des mână în mână cu misoginia interiorizată,” a scris Kane, acuzând-o pe Sorana Cîrstea de carențe în mentalitate.

Mulți fani au tenisului au interpretat mesajul Soranei Cîrstea drept un atac la adresa comunității LGBTQI+.

Reacțiile au venit în număr mare, iar o parte dintre acestea au conținut cuvinte grele.