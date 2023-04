Carlos Alcaraz, „luat la rost" de un jurnalist: cum i-a răspuns tânărul spaniol, după ce aflat că va coborî pe locul 2 ATP

Carlos Alcaraz (19 ani) a ratat calificarea în finala turneului ATP Masters 1000 de la Miami, după unul dintre cele mai captivante meciuri ale începutului de sezon, în circuitul ATP.

Tenismenul din Murcia a fost învins de Jannik Sinner în trei seturi, deși a condus cu set și 4-3, iar dramatismul eșecului a fost urmat de o întrebare mai puțin inspirată, pusă de un jurnalist, la conferința de presă organizată după meci.

Carlos Alcaraz, convins că va mai avea mulți ani în care va putea încerca să devină campion al dublei Indian Wells - Miami

Pierzând semifinala de la Miami, Alcaraz a ratat șansa istorică de a cuceri ambele titluri din „Dubla Soarelui”, dar și oportunitatea de a-și apăra titlul cucerit în Florida, anul trecut.

„Carlos, ai pierdut prima poziție în clasament, ai pierdut titlul, ai pierdut 'Dubla Soarelui.' Înseamnă vreunul dintre aceste lucruri mai mult pentru mine sau eșecul din semifinale e tot ce contează?”, a fost întrebarea pusă într-o manieră care a putut suna ușor agresiv în urechile tânărului jucător de 19 ani.

Calm și stăpân în această situație, Carlos Alcaraz a răspuns elegant: „Pentru mine contează eșecul din semifinale. Nu mă gândesc la faptul că am pierdut locul 1, că am pierdut 'Dubla Soarelui.' Nu mă gândesc la aceste lucruri. Am avut ocazia să reușesc această dublă, dar voi avea mai mulți ani în care voi încerca să o obțin.

Tot ce pot să gândesc în aceste momente e că vreau să îmi demonstrez nivelul de joc și să îl bat pe Jannik. Pentru mine e doar o înfrângere în semifinalele unui turneu,” a replicat Carlos Alcaraz, cel mai tânăr număr 1 ATP din istorie.

