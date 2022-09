Ana Bogdan s-a calificat, luni, în optimile de finală ale turneului WTA 250 de la Parma, dotat cu premii totale de 251.750 de dolari, după ce a învins-o pe brazilianca Laura Pigossi cu 6-1, 6-2.

Ana Bogdan (29 ani, 53 WTA), aflată pe cea mai bună poziţie din carieră, a obţinut o victorie clară, după o oră şi 13 minute. Românca a fost net superioară la serviciu (5 aşi), adversara sa nereuşind să îşi creeze nicio minge de break.

Ana Bogdan, a şasea favorită, o învinsese pe Pigossi (28 ani, 108 WTA) şi în primul lor duel, anul acesta, în sferturi la Varşovia, cu 6-1, 6-1, românca jucând ulterior finala.

