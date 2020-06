"Acum ca stiu cum e, nu mai vreau sa-l fac!" | Un dublu campion de Grand Slam le arata fanilor cum arata un test COVID-19

Aprobarea guvernului american a sosit, la cererea organizatorilor US Open, care sunt hotarati sa organizeze Grand Slam-ul din America conform calendarului initial, cu toate ca accesul spectatorilor va fi interzis.

Jucatorii vor fi la randul lor obligati sa respecte protocoale complexe. Fiecare tenismen va fi cazat la unul dintre cele doua hoteluri inchiriate de Openul American si va putea fi insotit de maxim trei persoane, unei echipe fiindu-i acordate doua camere in care este permis accesul a maxim doua persoane.

Din fericire pentru atractivitatea turneului, scazuta in contextul in care New York a fost de-a lungul catorva saptamani epicentrul epidemiei in SUA, iar jucatori ca Novak Djokovic s-au declarat ferm impotriva deplasarii inspre cel mai mare oras al Statelor Unite, jucatorii nu vor fi obligati sa intre in carantina la sosirea in zona metropolitana New York.

In schimb, acestia au datoria de a prezenta dovada unui test COVID-19 cu rezultat negativ la aterizarea pe continentul american, iar in timpul turneelor vor fi supusi obligatoriu la diverse teste inopinate COVID-19.

In clipul de mai jos, Jamie Murray, fratele mai bine cunoscutului Andy s-a lasat filmat pentru a arata lumii cum decurge un test COVID-19, una dintre operatiunile pe care participantii US Open 2020 o vor face de mai multe ori de-a lungul celor doua saptamani de concurs.

If you want to watch what a tennis player getting tested for COVID-19 in order to play a tournament looks like, here’s Jamie Murray.pic.twitter.com/lp9rTYp4YA — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) June 17, 2020