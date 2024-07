Cu toate acestea, aventura ei s-a încheiat în sferturile de finală, unde a fost învinsă de experimentata croată Donna Vekic.

Sun, care ocupă locul 123 în clasamentul WTA, a venit din calificări și a surprins pe toată lumea prin evoluțiile remarcabile.

În optimile de finală, ea a învins-o pe Emma Răducanu cu scorul de 6-2, 7-5, 6-2.

În ciuda unei accidentări suferite de Răducanu în setul decisiv, Sun a dominat meciul și a reușit să își impună ritmul și să închidă meciul în favoarea ei.

Cu toate acestea, în sferturile de finală, Lula Sun a întâlnit o adversară mult mai experimentată în persoana Donnei Vekic.

Meciul s-a desfășurat pe o zi ploioasă, sub acoperișul de pe Court One. Deși Sun a început bine, cu primul set câștigat cu 7-5, Vekic și-a revenit rapid.

Dazzling Donna ✨@DonnaVekic comes from a set down to defeat Sun 5-7, 6-4, 6-1 to reach her first semi-final at #Wimbledon! pic.twitter.com/xFh9hHnj1N