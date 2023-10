Tenismenul Marc Polmans a suferit una dintre cele mai stupide înfrângeri văzute în sezonul 2023 al circuitului ATP.

Australianul de 26 de ani, clasat pe locul 140 mondial, a fost descalificat în meciul jucat în finala calificărilor competiției ATP Masters 1000 de la Shanghai, China, la scorul de 7-6, 6-6 (6-6).

Marc Polmans, on 7-6 6-6 (6-6), has been disqualified from the Shanghai Masters Q2 match for accidentally hitting the chair umpire after missing match point. ????

Stefano Napolitano won the match. pic.twitter.com/ufttBJOyde