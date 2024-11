Avantajul psihologic apropiat de Sinner în raport cu Djokovic, după acel duel, s-a văzut clar în semifinala Australian Open 2024, în care sârbul - cel mai titrat tenismen din istoria Grand Slam-ului de la Melbourne, cu zece titluri - a câștigat un singur set, cedând în final scor 6-1, 6-2, 6-7 (6), 6-3. Meciul-declic.

În ultimul act de la antipozi, Sinner a revenit de la 0-2 la seturi în detrimentul rusului Medvedev, acesta din urmă ajungând la a doua finală cedată de la 2-0 la seturi avantaj, în Australia, în ultimii trei ani. Meciul-confirmare.

Sinner a câștigat patru din ultimele cinci meciuri împotriva lui Djokovic

Scorul meciurilor directe dintre Sinner și Djokovic este egal, 4-4.

Aceste „capace” obținute de Sinner în plan mental l-a făcut să pară un „monstru” nou-conturat al circuitului ATP.

Prea puțini - printre care Carlos Alcaraz, care are trei victorii și niciun eșec în fața lui Sinner, în 2024, în meciurile oficiale - au mai putut să conteste forța fizică, îmbinată cu o putere uriașă psihologică, în cazul lui Sinner.

Aproape unsprezece luni mai târziu de la prima zi a anului, Jannik Sinner este dublu campion de Grand Slam, câștigător categoric al Turneului Campionilor - întrecere în care nu a cedat set -, și încheie anul ca număr unu ATP.

Are amintirea unei finale nebune la Melbourne, a două finale adjudecate clar la New York și la Torino, în fața aceluiași Taylor Fritz, dar, din nefericire pentru el, are în minte și stresul unei viitoare prezențe în Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne.

Istoria carierei sale va fi decisă inclusiv în tribunale, nu doar pe teren, însă, din punct de vedere sportiv, italianul se arată deja consacrat ca un superstar al tenisului, hotărât să ducă mai departe moștenirea tipului de excelență lăsat în urmă de Federer, Nadal sau Djokovic.