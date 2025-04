La finalul meciului, Denis Haruț, marcatorul golului covăsnenilor în meciul cu Farul, a avut o ieșire nervoasă la adresa coechipierilor săi, pe care i-a acuzat că n-au dat totul pe teren.



"Am plecat primul (n.r. – la finalul partidei), foarte supărat. În prima repriză cred că am făcut un joc bunicel, cât de cât agresiv. Cred că am picat fizic în repriza a doua și s-a văzut diferența.

Haruț, supărat pe coechipieri



N-am mai reușit să facem aceeași presiune, să încercăm să-i forțăm să dea mingi lungi, au ținut de minge mai bine, au jucători de calitate, care pasează foarte bine și intră în combinații, n-am mai reușit să ținem ritmul.



Nu vreau să mă uit la clasament, nu-mi vine să cred, vreau să ne trezim, să avem bărbăție și să jucăm fotbal, chiar dacă avem presiune pe noi, așa e fotbalul. Cine nu poate, să plece acasă", a spus fundașul Denis Haruț la finalul meciului.



Sepsi OSK n-a câștigat niciun meci cu Dorinel Munteanu pe bancă, ajungând la trei înfrângeri consecutive în Superliga, trecându-și în cont până în momentul de față doar 21 de puncte.



Echipa covăsneană este într-o scădere vizibilă de formă, având în momentul de față doar cinci puncte avans față de Gloria Buzău și Unirea Slobozia, care ocupă ultimele două poziții în clasament (ambele retrogradabile direct), cu câte 16 puncte.