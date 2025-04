Jakub Vojtus (48) a deschis scorul cu un şut din marginea careului. Baceana Arabuli (66) a majorat avantajul echipei ialomiţene, după ce anterior trimisese mingea în bară, la un corner.

Golul de onoare ale arădenilor a fost înscris de Paul Jose Mpoku (90+5 - penalty), după ce Daniel Şerbănică l-a faultat în careu pe Khadim Rassoul.

Unirea Slobozia venea după trei egaluri în play-out. Ialomiţenii nu mai câştigaseră de 11 meciuri (patru egaluri şi şapte eşecuri).

Reacția lui Mircea Rednic după înfrângerea cu Unirea Slobozia

Tehnicianul ardelenilor a vorbit despre partida cu Unirea Slobozia, explicând motivele care au dus la eșecul din deplasare.

"Au fost mult mai agresivi, dar și modul în care au fost lăsați să fie mai agresivi. La modul în care s-a jucat a fost doar un cartonaș galben. Știam, ăsta e jocul lor, baloane lungi, faze fixe. Așa s-a întâmplat și la golul lor, a dat ăsta (n.r. Vojtus) un șut de excepție. Golul doi a fost din corner și după aia am încercat, dar nu am contat în atac.

Ei joacă la calitățile pe care le au, le-am spus că dacă nu vor avea atitudine, atunci nu vor avea șanse. Era clar, vezi Doamne, noi suntem Barcelona, mai sunt și momente. Așa am pățit și la Iași, noi am vrut să jucăm, dar când trebuia să intrăm în situații unu la unu nu am blocat. Au fost pragmatici și au punctat. Trebuie neapărat să ne trezim, pentru că nu e ușor.

Nu a fost un conflict, nu știu ce a venit el să-mi spună. Nu-i posibil, la penalty-ul ăla era la doi metri și te cheamă VAR-ul. I-a rupt tricoul, au tras de timp, dar nu mai contează.

Se joacă play-out-ul, toate echipele sunt apropiate, se joacă. Nu așa se joacă un meci, eram sigur că asta o să ne aștepte, dar o să fie o luptă de acum. Păcat, nu am contat. A trecut și trebuie să ne gândim la meciul cu Sepsi", a declarat Mircea Rednic, potrivit Digi Sport.