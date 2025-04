S-a „îngroșat“ gluma rău de tot, în ceea ce privește pericolul retrogradării pentru Farul Constanța! Pentru că formația dobrogeană a uitat cum e să câștige, în campionat.

Concret, Farul n-a mai bătut pe nimeni, în campionat, de pe 15 februarie, când a dat lovitura pe Arcul de Triumf: 2-0 cu Dinamo. De atunci, echipa lui Hagi a adunat trei remize și trei înfrângeri în Superliga noastră. Dacă play-out-ul s-ar încheia mâine, Farul ar avea nevoie de un baraj de salvare, cu o formație de liga a doua, pentru a-și asigura locul și în viitorul sezon al Superligii.

De aceea, Gheorghe Hagi (60 de ani) a venit la interviul de după Farul – Unirea Slobozia (1-1) și a admis, răspicat, că echipa sa nu mai poate fi sigură de rămânerea în prima ligă!

„E dureros. Lucrurile s-au complicat prin egalul ăsta. Asta e realitatea. Le-am zis că ei (n.r. – cei de la Unirea Slobozia) vor forța în partea a doua. Am schimbat sistemul, am încercat să securizez zona centrală, dar fix de acolo am luat gol. E complicat de acum... Dacă era victorie astăzi, altfel vorbeam acum. Trebuie să câștigăm, pentru că avem nevoie de puncte. E clar că nu e ușor și nu ne gândeam că vom ajunge aici. Trebuie să analizăm și să ne luptăm“, și-a început Hagi discursul.

Apoi, când a fost întrebat despre pericolul retrogradării, managerul dobrogenilor a oferit un răspuns fără ocolișuri.

„Nu e că ne temem de retrogradare, dar chiar suntem acolo! Asta e realitatea. Trebuie să începem să câștigăm, că altfel, cu egaluri, rămânem unde suntem acum. Fotbalul e imprevizibil. Nu poți să trăiești din ce ai fost. Trebuie să fim motivați, să avem ambiție și să mergem înainte. Fotbalul pare ușor, dar nu e. De ce să nu fiu optimist în privința salvării? Trebuie să fim inteligenți, să avem putere și să ne luptăm până la final. Dar adevărul e că situația e grea! Cât trăim, învățăm. Eu vreau să-i ajut pe băieți. Trebuie să fiu o inspirație pentru ei. Important e să te lupți, să fii determinat, să iubești ce faci“, a încheiat Hagi.