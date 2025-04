Deși FCSB este lider în Superligă și favorită la titlu, Florin Prunea consideră că echipa lui Gigi Becali are o problemă importantă: lipsa unui jucător under 21 care să aducă un plus în joc.



Florin Prunea a găsit ”marea problemă” de la FCSB și a oferit argumente

Fostul internațional a declarat că FCSB „joacă în zece oameni” și a făcut referire la faptul că tinerii introduși de vicecampioana României nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor în acest sezon.



Înaintea meciului decisiv cu CFR Cluj, care poate fi vizionat LIVE TEXT - AICI, Prunea a comparat situația de la FCSB cu cea de la rivali și a evidențiat prestațiile solide ale unor jucători U21 precum Otto Hindrich sau Ștefan Baiaram.



Prunea a remarcat că, spre deosebire de CFR sau Universitatea Craiova, unde jucătorii sub vârstă au devenit piese importante, la FCSB aceștia sunt schimbați constant și nu au reușit să se impună.



"Aș fi făcut o comparație, între FCSB și CFR. Vedem ce înseamnă Otto Hindrich. Dar acolo joacă 3 jucători sub vârstă, nu doar unul singur. Dar cel mai mare avantaj este să ai jucătorul acesta în poartă, pentru că e un câștig pe teren.



Gheorghiță, Toma, Octavian Popescu, Pantea, Musi, tot timpul îi schimbă, dar e greu să îl înlocuiască pe Crețu. Nu putem face comparație cu celelalte echipe. Universitatea Craiova îl are pe Baiaram care face un sezon foarte bun și celelalte echipe care au jucătorii sub vârstă peste ce are FCSB", a declarat Florin Prunea, la Digi Sport.