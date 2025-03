Într-o intervenție avută la Fanatik după meciul România - Bosnia 0-1, Gigi Becali l-a lăudat pe Drăguș și a spus că ar fi dispus să ofere 2,5 milioane de euro pentru a-l transfera la FCSB de la Trabzonspor. Finanțatorul campioanei a vorbit și despre salariul pe care ar fi dispus să îl ofere: aproximativ 50.000 de euro lunar, cu tot cu bonusuri.

Florin Manea: "Drăguș la FCSB? Dacă își alt agent, să îl aducă el"

Florin Manea, impresarul lui Denis Drăguș, spune că nu se poate pune problema unui transfer la FCSB. Agentul invocă motive financiare și se așteaptă ca atacantul lui Trabzonspor să rămână în străinătate.



"Eu nu știu nimic. 50.000 de euro? (n.r - salariul pe care Gigi Becali a anunțat că ar fi dispus să îl ofere) E cam puțin. El are 150.000 de euro lunar acolo.



Pe mine nu m-a sunat domnul Gigi Becali. Nu cred că are vreo legătură că este finul lui Marius Șumudică, dar nu cred că ar reveni în România din cauza banilor. Are doar 3 luni acolo, situația lui se poate schimba de la o zi la alta. Eu unul nu l-aș aduce în România, poate dacă își ia alt agent, să îl aducă el", a spus Florin Manea, potrivit Sportpesurse.

Denis Drăguș a fost cumpărat de Trabzonspor în vara anului trecut, de la Standard Liege, pentru 1,7 milioane de euro. Atacantul a marcat doar două goluri în 20 de meciuri.



În 2025, din cauza unei accidentări, Drăguș a jucat doar 7 minute la Trabzonspor.

Mihai Stoica: "Nu cred că se poate materializa transferul lui Denis Drăguș la FCSB"



Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB spune că profilul lui Denis Drăguș nu s-ar potrivi cu cel al echipei și nici nu crede că o astfel de mutare s-ar putea realiza, având în vedere salariul încasat în Turcia și relația pe care Drăguș o are cu Marius Șumudică, antrenorul de la Rapid.



"Eu cred că Drăguș are nevoie de spații. E mult diferit față de Bîrligea. Vorbim de număr 9. Eu încă nu știu dacă Drăguș e număr 9 sau atacant lateral stânga. Eu cred că e un jucător care a arătat certe calități și la echipa națională, a fost unul dintre jucătorii importanți în campania de calificare și de la turneul final, dar cred că ar avea dificultăți dacă întâlnește un adversar care nu lasă spații.



Drăguș cred că e mai degrabă un jucător pentru o echipă care joacă mai mult contraatac. Noi jucăm 80-90% din meciuri pozițional. Poți face presing cu el, are tehnică bună. Singura chestie pe care o văd e că e puțin individualist. Sezonul trecut a fost foarte bun la Gaziantep. N-a jucat în Belgia, n-a jucat în Italia. Cred că Bîrligea este mai apropiat de profilul de care noi avem nevoie ca număr 9"



Nu cred că se poate materializa. Eu știu că are un salariu de peste un milion. E finul lui Marius Șumudică, probabil și asta poate să conteze. M-aș mira să se poată face. Dacă Gigi a făcut oferta asta, poate face și Rapid oferta asta. Cu Rapid ar fi mai ușor cu Șumudică antrenor decât la noi. Mă gândesc și eu.



Drăguș are 26 de ani și are un singur sezon cu cifre, la Gaziantep. A semnat cu Trabzon, care e în apropierea lui Galata și Fener. De când a venit Banza, nu mai joacă. Louis Munteanu are 3 ani mai puțin și e la al doilea sezon bun, dar în România", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.