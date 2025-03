Universitatea Craiova a condus încă din prima repriză, după ce Anzor Mekvabishvili a deschis scorul cu un șut pe jos, printre picioarele lui Ștefan Lefter. Festivalul ofensiv al oltenilor a continuat și în partea secundă, când Carlos Mora a dus scorul la 2-0, lăsat complet liber de defensiva lui Ioan Ovidiu Sabău.



Scorul final a fost stabilit de Jovo Lukic, după o pasă excelentă semnată de Alexandru Mitriță, care a bifat două assist-uri în această partidă.



Alexandru Chipciu (35 de ani), căpitanul Universității Cluj, a reacționat după înfrângerea usturătoare din Bănie și a lăsat de înțeles că play-off-ul va fi, în continuare, foarte strâns.



Alex Chipciu: ”Au fost mai buni”



"Nu prea-mi plac vorbele astea, dacă s-a simțit presiunea. Ăsta a fost fotbalul în seara asta, sunt cele mai bune echipe din campionat, în seara asta Craiova a fost mai bună, i-am făcut și cadouri. Așa a fost să fie. Aș vrea să-mi asum înfrângerea și să mergem mai departe.



Sentimente amestecate pe durata unui meci de 90 de minute. Am avut ocazii, am făcut și greșeli, într-un final ne-au bătut. Per total, au fost mai buni. Bravo lor! Sincer, la ce gândesc acum, chiar nu pot să-mi dau seama daca e rezultatul corect.



Mă rezum doar la ce-am zis mai devreme, au fost mai buni, n-avem ce face decât să încercam să fim mai buni.



Plusul cel mai mare e pentru FCSB, dar orice rezultat e posibil, oricine poate bate pe oricine. Cu siguranță, din astfel de meciuri vom învăța, meciurile de play-off au o presiune aparte", a spus Chipciu, la flash-interviu.



Universitatea Cluj rămâne la egalitate de puncte cu Dinamo, dar coboară pe locul cinci din cauza golaverajului.



În următoarea etapă, Universitatea va juca pe teren propriu în compania rivalei CFR Cluj.