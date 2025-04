De ce are, totuși, un motiv de satisfacție Cătălin Cîrjan după Dinamo - Universitatea Craiova 0-2

Din păcate, în seara asta nu am câștigat. M-am gândit foarte mult la asta, era un vis de când eram mic să ajung la Dinamo. Am văzut jucători mari aici, Ionel Dănciulescu, Florentin Petre” , a declarat Cîrjan, la finalul meciului de pe Arena Națională.

”A fost o mândrie pentru mine și familia mea. Este una dintre cele mai frumoase seri din viața mea. Jucători legendari au purtat banderola lui Dinamo și zilele astea nu prea am dormit. A fost o veste incredibilă.

În clasamentul play-off-ului conduce FCSB, cu 39 de puncte, urmată de CS Universitatea Craiova – cu 36 de puncte şi CFR Cluj – 34 de puncte. Dinamo este pe locul 5, cu 29 de puncte.

DINAMO: Golubovic – Sivis (Paşcalău 90), Mărginean, Opruţ, Antonio Luna (Homawoo 59) – C. Cîrjan, P. Olsen, Milanov (C. Soare 81) – C. Costin (Al. Pop 59), Perica (Hakim Abdallah 81), Selmani. ANTRENOR Zeljko Kopic

UNIVERSITATEA CRAIOVA: L. Popescu – Carlos Mora (Mogoş 90), Zajkov, Badelj, Bancu – Screciu, Mekvabishvili, Oshima (Houri 67) – Baiaram (D. Barbu 67), Safira, Al. Mitriţă. ANTRENOR Mirel Rădoi

Cartonaşe galbene: C. Cîrjan 57, Opruţ 72 / Baiaram 44

Arbitri: Marcel Bîrsan – Sebastian Gheorghe, Adrian Vornicu

Arbitri VAR: Ovidiu Haţegan – Andrei Moroiţă