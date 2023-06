Emisiunea SuperFanii, moderată de Mihai Mironică și Radu Buzăianu, e în fiecare joi pe Sport.ro și Facebook Sport.ro

Tip care mereu frapează prin sinceritate, Laszlo Dioszegi vorbește mereu relaxat despre disputele echipei sale, Sepsi, cu rivala din Cluj, CFR. Formația lui Ioan Varga a învins-o de două ori pe Sepsi în play-off, dar a pierdut cursa pentru câștigarea unui nou titlu, în timp ce gruparea din Sfântu Gheorghe a încheiat pe șase.

În schimb, Sepsi a reușit să cucerească al doilea sezon consecutiv Cupa României, sub comanda lui Cristiano Bergodi. Fostul căpitan al lui Lazio a plecat la finele sezonului și misterul în privința viitorului său a crescut doar pentru puțin timp pentru că acum Bergodi e aproape să ajungă pe banca celor de la CFR.

Dioszegi spune că unul dintre obiectivele sale în sezonul regular al campionatului viitor e să ia șase puncte din disputele cu CFR, formație pe care Sepsi o răpune de la rar spre foarte rar.

Dioszegi e pus pe fapte mari cu CFR

"Aș da orice să o bat pe CFR Cluj de două ori în sezonul viitor", a spus Dioszegi, în dialogul cu moderatorul Mihai Mironică.

E o coincidență, nu e nicio ciudățenie fiindcă noi n-am bătut foarte multe echipe din păcate. Am reușim să învingem pe Rapid, dar și în ultima etapă pe Craiova. Prea multe n-am câștigat nici noi în play-off", a mai spus Laszlo Dioszegi, la SuperFanii, joi seara.

Noul antrenor al celor de la Sepsi e Liviu Ciobotariu, fost tehnician la FC Voluntari și fost component al primei reprezentative la Campionatul Mondial din 1998.

Ce spunea Dioszegi într-un interviu pentru Sport.ro despre ajutorul guvernului maghiar

Victor Orban v-a ajutat cu stadionul?

Eu am fost transparent din prima. Noi am văzut că guvernul Ungariei sprijină comunitățile de maghiari din țările vecine și am depus un proiect pentru construirea stadionului. Nu s-a făcut numai la noi, ci și în Slovacia, și în Croația, stadionul lui NK Osijek. Iar la Osjek sunt numai 1000 de cetățeni maghiari într-un oraș de 120.000 de locuitori.

A fost mai ușor să faceți proiectul pentru guvernul Ungariei decât aici, în România, la Comisia Națională de Investiții?

Când am văzut cât de repede sunt aprobate proiectele și se construiesc stadioanele în Ungaria, nu ne-am mai gândit la altceva. S-au mișcat foarte repede. Iar CNI-ul a construit în Sfântu Gheorghe o arenă extraordinară, de 3000 de locuri, pentru handbal și baschet. Acum, CNI a aprobat și un patinoar acoperit. Stadionul construit de statul maghiar va fi între sala și patinoarul construite de CNI. Vor fi prietene între ele, așa cum suntem și noi prieteni în Sfântu Gheorghe. Sepsi are mulți suporteri chiar români-români. Nu ne interesează trecutul, ci ne interesează prezentul.