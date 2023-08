Se reia marea rivalitate a ultimilor ani: FCSB - CFR, derby istoric! (P)

Roș-albaștrii lui Charalambous și Pintilii au o stare de spirit mai bună, dar feroviarii italianului Mandorlini au demonstrat în startul sezonului că se pot ridica la nivelul renumelui SuperCampioanei ultimei jumătăți de deceniu. Miza sentimentală e revenirea FCSB-ului pe stadionul Ghencea, un moment zero pentru clubul lui Becali. Derby-ul se joacă pe Superbet alături de Streaming Exclusiv, SuperCote, SuperPariuri, Combinabile și Pariuri Speciale!

FCSB, revenire istorică pe stadionul Steaua

Nu găsea FCSB un meci mai potrivit pentru a reveni pe Ghencea decât cel contra balaurului care s-a obișnuit să îi închidă an de an ușa spre titlu. După sezoane de incertitudine, roș-albaștrii revin în ceea ce obișnuiau să numească odinioară propria casă, iar fantomele lui Chelsea și Ajax încă alimentează un sentiment de reușită. Cu ratarea lui Di Vaio în cap, cu zbuciumul calificărilor în minte, FCSB are de trecut un examen numit CFR. Petrescu e istorie, dar adversitatea e aceeași, cu partea bucureșteană căutând o breșă în apărarea armatei adverse. Se joacă pe stadionul Stelei, cu zeci de mii de fani în spate, un mediu propice pentru o reinventare la nivel de identificare.

Italian style

În timp ce FCSB propune un fotbal ofensiv, bazat pe calitățile extraordinare ale lui Florinel Coman, CFR-ul vine la București cu o formație compactă, cu experiența lui Mogoș și constanța lui Muhar, dar și cu ambiția și aplombul lui Birligea. Lui Mandorlini i-a revenit ingrata misiune de a-i succeda lui Dan Petrescu, dar școala italiană are argumente tehnico-tactice. CFR-ul modern e adaptabil, câștigă meciurile prin rigoarea defensivă și pune aceleași probleme precum în trecut. FCSB - CFR nu e doar un derby, e un meci pentru supremația și statutul de forță dominată a SuperLigii.