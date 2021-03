Raducioiu si Goian au dat VERDICTUL pentru derby-ul FCSB - CFR Cluj! Cine va castiga meciul care poate schimba liderul

Noua editie din SuperLive cu Mihai Mironica i-a adus in prim-plan pe Florin Raducioiu si Lucian Goian.

Mironica si invitatii au analizat super-meciurile din acest final de saptamana, principalul dintre ele fiind derby-ul FCSB - CFR Cluj, care poate decide liderul din sezonul regular.

Raducioiu si Goian au prefatat duelul dintre echipele de pe primele pozitii din clasament.

"Va fi un meci destul de echilibrat, in care nu cred ca va conta foarte mult factorul de a juca acasa, in absenta publicului, nu mai conteaza. Doua echipe foarte interesante. CFR are mai multa experienta in campionat, dar o echipa a FCSB-ului care cred ca are dorinta mult mai mare de a castiga. Va castiga cine va gresi mai putin.

Pe o parte e experienta mare a lui CFR, de cealalta parte e dorinta de a castiga campionatul", a spus Florin Raducioiu.

"Cu siguranta va conta lipsa celor trei jucatori din atac, plus ca si faptul ca Edi Iordanescu nu va fi prezent pe banca. As numi-o o semifinala a campionatului, e un meci extrem de important, iar echipa care va reusi sa se impuna va lua o hotarare in castigarea campionatului.

Statistica este de partea CFR-ului. In ultimele meciuri nu a fost niciunul in care sa se marcheze mai mult de trei goluri.

Cu siguranta Edi Iordanescu nu va veni la Bucuresti sa joace la egal", a spus Lucian Goian.

"Doar asa poate vorbi lumea despre tine!"

Intrebat despre revelatia sezonului, Octavian Popescu, Florin Raducioiu a vorbit despre tanarul jucator al FCSB-ului si a spus ce trebuie sa faca fotbalistul pentru a se ridica la nivelul asteptarilor.

"Are niste calitati foarte bune, un jucator interesant, care are simtul golului. Jucator de viitor care are nevoie de cat mai multe meciuri, are nevoie sa se impuna din ce in ce mai mult in echipa FCSB-ului. E clar ca trebuie sa vorbeasca prin fapte, ele sunt importante.

Ii doresc sa nu se accidenteze, e important sa aiba continuitate in joc si bineinteles sa inscrie, doar prin goluri poti sa iesi, ca sa zic asa, poti sa fii un jucator despre care sa vorbeasca lumea, sa te vada cluburile din Occident.

Poate fi un jucator care in maximum doi ani sa se vanda pe 10 milioane de euro, poate si mai mult. Dar jocul lui trebuie sa se imbunatateasca de la meci la meci", a adaugat fostul international roman.