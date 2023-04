(P) Real Madrid sau Napoli! Predicțiile Ambasadorilor Superbet pentru câștigarea Ligii Campionilor

I-am provocat pe Ambasadorii Superbet la un exercițiu de imaginație. Gică Craioveanu, Ilie Dumitrescu, Florin Răducioiu și Bogdan Stelea au analizat fiecare parte a tabloului și au oferit pronosticurile pentru semifinaliste, finaliste și câștigătoarea trofeului.

Cine se califică din sferturi?

Craioveanu: Real o elimină pe Chelsea! Londonezii nu au nicio șansă, nu văd cum ar putea face ceva. La City – Bayern, cred că se duc mai departe englezii. Pe cealaltă parte de tablou, merg pe mâna lui Napoli în fața Milanului. Joacă foarte bine, nu mai are nimic de pierdut și mai are avantajul stadionului, care e un adevărat vulcan. La Benfica – Inter, cred că vor câștiga portughezii, pentru că au o echipă incomodă și agresivă. Îi consider surpriza Ligii Campionilor și sunt convins că pot fi și în continuare.

Dumitrescu: Știți că nu sunt pasionat de aceste previziuni. Îmi place să analizez echipele în timp ce joacă. Ați văzut ce a pățit Napoli cu Milan în campionat sau cum Realul e la distanță de Barca în La Liga, dar în Champions domină. Sau cum stă City în Anglia. Cred că Napoli e cea mai puțin motivată aici, iar o semifinală va fi 100% italiană, dar între Milan și Inter. Dincolo, vom avea o semifinală Real – City.

Răducioiu: La Real – Chelsea, cred că se vor califica madrilenii. Acest club are Liga Campionilor în ADN. Duelul Bayern – City va fi spectaculos, cu multe goluri. Am impresia că acest „blestem” al lui Guardiola de a nu câștiga trofeul cu altă echipă se va prelungi. Bayern e mult mai solidă și mai compactă. Milan – Napoli va fi o dispută frumoasă. Napoli vine după un sezon excepțional și vrea să continue și această aventură europeană. E o oportunitate unică să câștigi campionatul și să te califici și în semifinala Ligii. Napoli e o mașină de fotbal, cu jucători care au devenit în mai puțin de 7-8 luni adevărate staruri europene. Nu țin cu ei, pentru că am mâncat o pâine de la Milan, dar Napoli este favorită. În celălalt sfert de pe această parte, cred că Benfica se va califica. Joacă în viteză, au mare forță, cu jucători foarte buni și îmi place stilul lor ofensiv, de o simplitate aparte.

Stelea: Vă spun foarte repede pe partea asta de tablou: Napoli și Benfica. Au avans în campionatele lor și vor da totul în Champions League. Sunt și în formă și asta contează enorm. Dincolo, Real trece de Chelsea iar City o elimină pe Bayern.

