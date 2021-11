„Moruțan s-a întrecut pe sine!” Cifre incredibile ale fotbalistului român! E talismanul Galatei 

Fotbalistul român a reușit să deschidă scorul în meciul cu Gaziantep, încheiat 2-0 pentru echipa sa, cu o reușită superbă, după un șut puternic de la marginea careului. Golul său a fost extrem de apreciat în Turcia, acolo unde prestația sa nu a trecut neobservată.

Moruțan a ajuns la al treilea gol înscris pentru Galatasaray în cele 12 meciuri jucate, iar cei de la Aksam Spor vin cu informații inedite legate de cifrele fotbalistului român, într-un articol intitulat: „Moruțan s-a întrecut pe sine!”. Echipa lui Fatih Terim nu a pierdut niciul dintre meciurile în care fostul jucător al FCSB-ului a contribuit la schimbarea scorului, fie prin assist, fie prin gol.

Olimpiu Moruțan, medie incredibilă în Turcia

Mai mult decât atât, tânărul jucător are cea mai bună medie de goluri a carierei. Cu trei goluri și două pase de go, Olimpiu Moruțan are o medie de 0.25 goluri per meci la Galatasaray, cea mai mare pe care a avut-o de-a lungul carierei.

Turcii i-au analizat parcursul, iar la Botoșani, clubul de la care FCSB l-a cumpărat, a avut o medie de 0.03 goluri per meci, în timp ce la FCSB, acolo unde a înscris 14 goluri și a oferit 30 de assist-uri în 107 meciuri a atins o medie de 0.13 goluri per meci.

Olimpiu Moruțan nu a reușit să completeze un meci întreg pe teren în niciuna dintre cele 12 partide jucate. Cele mai multe minute de joc le-a primit în meciul cu Lazio, acolo unde a fost schimbat de Terim în minutul 85.

VIDEO - Golul înscris de Olimpiu Moruțan cu Gaziantep