"Uitati aici ECHIMOZA!" Discurs FABULOS al lui Sumudica dupa ultimul meci, in care a luat galben in primul minut! De ce a fost LOVIT de un adversar

Sumudica s-a certat pe minge cu capitanul lui Basaksehir in minutul 2. Arbitrul i-a dat galben doar antrenorului roman.

Sumudica e suparat din cauza infrangerii. Crede ca n-ar fi pierdut niciodata daca n-ar fi avut un om dat afara rapede. Chiar si in aceste conditii, cu un om in minus si condus cu 1-0, Gazisehir a egalat si a tinut rezultatul pana in minutul 70.

La interviurile de dupa meci, Sumudica le-a spus turcilor despre 'echimoza' cu care s-a ales dupa confruntarea cu capitanul lui Basaksehir.

"Trebuie sa intrebati arbitrul de ce mi-a dat galben. Eu am dat mingea, capitanul lor m-a lovit in brat. Uitati aici vanataia! Nu-i problema ca mi-a dat mie galben, dar trebuia sa-l avertizeze si pe capitanul lui Basaksehir. Arbitrii stiu ca sunt un antrenor care pune presiune, imi dau galben repede. S-a mai intamplat si cu Goztepe campionatul asta. Daca ramaneam 11 contra 11, n-am fi pierdut niciodata meciul asta. Suntem o echipa care joaca totul pe teren, nu primim ajutor de la nimeni, cer sa fim respectati. Nu ne-a dat multe faulturi, toate contactele le-a judecat in favoarea adversarului. De ce? De ce se intampla asta? Nu stiu!", a spus Sumudica pentru TRT Spor.



Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: Maça sarı kartla başladım. Topu biraz geciktirmek istedim bunu hak etmiş olabilirim ama kaptanlarının yaptığı hareket de sarı karttı. Kolumda morluklar var. Beni itti, çekti. pic.twitter.com/tfZ6hyN4RD — TRT Spor (@trtspor) October 6, 2019

AICI VIDEO: Faza in urma careia Sumudica a luat galben dupa un minut de joc!