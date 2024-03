Transferul lui Olimpiu Moruțan a picat în ultimul moment: ”Exista un acord!”

Internaționalul român a fost aproape, însă, de un club din Serie B, însă totul a picat în ultimul moment.

Polo Dattola, un agent apropiat clubului Palermo, a dezvăluit în presa din Italia că Olimpiu Moruțan a fost aproape de gruparea siciliană, însă totul a picat după ce Galatasaray a decis să îl trimită pe mijlocașul român la o altă echipă din campionatul Turciei.

Totuși, întrebat despre un eventual viitor transfer al lui Moruțan la Palermo impresarul a lăsat o ușă deschisă pentru fotbalistul român.

”Moruțan, aproape de transferul la Palermo? A fost pe lista lui Palermo și pe a altor cluburi. Exista un acord, dar Galatasaray a decis să îl lase în Turcia și l-a trimis la un alt club. Este mulțumit să joace acolo, apoi vom vedea ce se va întâmpla”, a spus Polo Dattola, potrivit TuttoMercatoWeb.

În vara anului trecut, celebrul jurnalist italian Nicolo Schira a confirmat discuțiile dintre oficialii clubului Palermo și cei de la Galatasaray.

