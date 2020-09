DEZASTRU pentru Slavia Praga! Cehii aveau calificarea in maini, dar Midtjylland a revenit si ii trimite in Europa League pe Stanciu si coechipierii sai! Meci de INFARCT

Slavia Praga a disputat returul din playoff-ul Ligii Campionilor, contra danezilor de la Midtjylland.

Slavia Praga a pierdut categoric cu scorul de 1-4 impotriva celor de la Midtjylland, dupa ce a condus cu 1-0 inca din minutul 3. Stanciu a iesit in minutul 68 al partidei, fiind inlocuit de Ibrahim Traore, iar in ultimele 10 minute cehii au primit trei goluri. Golul doi al danezilor a fost inscris dupa o repetare a penalty-ului, in minutul 83, ca mai apoi acestia sa puncteze inca de doua ori in minutele 88 si 91. Pentru Stanciu va urma o aventura in Europa League, echipa ceha urmand sa joace in grupele acestei competitii.

In turul de la Praga, scorul a fost 0-0. Stanciu a fost rezerva la ultima partida din campionat a cehilor, fiind menajat pentru acest meci. Romanul a executat un corner in minutul 3 al partidei, iar dupa o iesire hazardata a portarului danezilor, nigerianul Olayinka a profitat, Slavia deschizand rapid scorul.

VIDEO cu golul Slaviei Praga: