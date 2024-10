Unicul gol înscris de Drăguș a venit în prima rundă din Grupa 2 a urnei C, împotriva lui Kosovo, moment în care naționala României s-a impus cu 3-0 la Priștina.



De atunci, fotbalistul a fost titular atât împotriva Lituaniei (meci încheiat 3-1), cât și împotriva lui Cipru (3-0), doar că nu a marcat și nu a oferit nici vreo pasă decisivă în timpul jocurilor.



Sare în apărarea lui Denis Drăguș: ”Trebuie admirat”



Mihai Stoichiță, director tehnic în cadrul Federației Române de Fotbal (FRF), susține că atacanții tricolorilor care nu reușesc să-și treacă numele pe tabela de marcaj oferă spații libere pentru crearea golurilor.



”Aseară (n.r. sâmbătă) a vrut și el (n.r. Denis Drăguș) să dea gol probabil foarte mult, pentru că dacă stai bine să te gândești, sarea și piperul unui atacant este golul. Eu spun ceva.



Hai să nu ne mai atacăm atacanții că nu înscriu: Denis (n.r. Alibec), Drăguș, Pușcaș. Și să-i admirăm și pentru ce fac pentru ceilalți, pentru că ei crează spații pentru ceilalți jucători”, a spus Mihai Stoichiță, potrivit Fanatik.



România o întâlnește pe Lituania în deplasare, pe ”S. Dariaus ir S. Girėno stadionas” din Kaunas, marți, 15 octombrie, de la ora 21:45, în etapa #4 din Grupa 2 a urnei C din Nations League.



Cum arată grupa României din Nations League



După trei etape desfășurate în Grupa 2, România se situează în fruntea clasamentului cu 9 puncte, după 3 victorii consecutive: 3-0 vs. Kosovo, 3-1 vs. Lituania și 3-0 vs. Cipru.