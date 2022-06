Reghe, plătit ca un rege la Neftchi Baku! Cât va câștiga fostul antrenor de la FCSB și Universitatea Craiova 

Laurențiu Reghecampf (46 ani) este noul antrenor al celor de la Neftchi Baku, locul doi în sezonul precedent în campionatul Azerbaidjanului. Românul și-a găsit rapid o nouă echipă care să îi ofere un salariu mai mare decât Universitatea Craiova. Neftchi Baku îl va recompensa cu 45.000 de euro lunar, conform Prosport, în timp ce Mihai Rotaru îi oferea doar 15.000 de euro pe lună.

Reghecampf: „Câștigarea titlului este obiectivul pentru următorul sezon”

Neftchi Baku este a șasea echipă din străinătate din CV-ul lui Laurențiu Reghecampf, după Al-Hilal, Litex Lovech, Al-Wahda, Al-Wasl și Al-Ahli. Azerii au anunțat că ”Reghe” a semnat un contract valabil pe două sezoane.

Tehnicianul român a fost prezentat în cadrul unei transmisii la TV, ocazie cu care a vorbit despre obiectivele pe care le are la noua formație, dar și despre primele impresii din Azerbaidjan.

„Este prima dată când am parte de o asemenea prezentare, în direct la TV. Vă mulțumesc foarte mult, este extraordinar! Prima impresie este foarte plăcută. Am găsit oameni minunați aici. Am găsit un președinte foarte onest.

Este bine că n-a aflat nimeni despre negocieri. Chiar și în țara mea, nu e ușor să ascunzi astfel de lucruri. Neftchi este un club mare și este normal să negocieze cu mai mulți antrenori și să găsească soluția cea mai bună pentru ei. Sunt fericit că eu am fost acea persoană.

Sunt obișnuit cu obiectivele importante. La orice echipă pe care am antrenat-o, am încercat să câștig campionatul. Este bine că obiectivele mele și cele ale clubului sunt aceleași. Cu siguranță, câștigarea titlului este obiectivul pentru următorul sezon.

Este important să văd echipa, să văd nivelul la care suntem în acest moment. Trebuie să fim pregătiți, să fim puternici pentru meciurile europene. Vreau să văd ce poziții trebuie acoperite, trebuie să aducem jucători care să ridice nivelul echipei.

Îmi place să jucăm un fotbal ofensiv, un fotbal total. Vreau ca echipa mea să aibă mingea, să avem o posesie bună. Voi încerca să găsesc cea mai bună soluție în privința sistemului de joc”, a spus Laurențiu Reghecampf, într-un interviu pentru Neftchi TV.