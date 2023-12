Presa din Spania anunță interesul Barcelonei pentru Radu Drăgușin: „Caută un jucător similar lui Araujo!” 

Fotbalistul lui Genoa a impresionat cu prestațiile sale solide în tricoul formației italiene, care l-a transferat definitiv de la Juventus în această vară, în schimbul a 5,5 milioane de euro. Radu Drăgușin și-a câștigat și postul de titular indiscutabil în naționala României, fiind o piesă importantă în calificarea la EURO 2024.

În ultimele săptămâni au existat mai multe speculații legate de cluburi de top care s-ar fi interesat de Radu Drăgușin. S-a scris că există echipe din Premier League care îl monitorizează, iar agentul său a confirmat că a discutat cu reprezentanți de-ai lui Tottenham. A apărut și zvonul conform căruia Barcelona l-ar fi monitorizat, iar acum pare că acest zvon este întărit.

Conform barcacentre, cont care acoperă informațiile legate de clubul catalan în limba engleză, jurnalistul Alfredo Martinez a confirmat interesul Barcelonei pentru Radu Drăgușin. În informațiile transmise există o mică eroare însă, deooarece se precizează că fundașul român ar fi împrumutat de Juventus la Genoa, care însă l-a achiziționat pe fotbalist în această vară.

„Barcelona caută un jucător similar lui Araujo, iar clubul l-a monitorizat pe Radu Drăgușin, care aparține de Juventus și este în prezent împrumutat la Genoa. Mai multe echipe din Premier League sunt interesate de el. Clauza de reziliere este de 30 de milioane de euro”, au scris spaniolii.

???? Barca is looking for a player similar to Araujo, the club has been monitoring Radu Dragusin (21) who belongs to Juventus and is currently on loan to Genoa. Several teams from Premier League are interested in him. His release clause is €30M. @Alfremartinezz pic.twitter.com/5wanQVyJX1