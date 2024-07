Cu Enes Sali din nou marcator, North Texas SC (satelitul lui FC Dallas) a câștigat cu 4-0 meciul disputat în noaptea de miercuri spre joi din MLS Next Pro (liga a treia din America de Nord) cu Minnesota United 2.

Intrat în minutul 45+7 în locul lui Isaiah Parker, accidentat, Sali a stabilit scorul final în minutul 67, după o acțiune splendidă, încununată cu o execuție fantastică.

”Oh, what a shot!”, a exclamat comentatorul partidei la golul lui Enes Sali.

Get that man a 4 four 4 ????

*This is Enes Sali’s 4th goal in 4 games*

pic.twitter.com/5v9qYaANaL