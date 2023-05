Ofertă pentru Radu Drăgușin. Dezvăluirea unui apropiat

Radu Drăgușin a devenit unul dintre cei mai valoroși jucători români care evoluează în străinătate. Școlit la Juventus Torino, bucureșteanul cu o statură impresionantă a fost selecționat de Edward Iordănescu la ultimele acțiuni ale primei reprezentative, iar la echipa de club, Genoa, i-a mers din ce în ce mai bine.

Ofertă pentru Radu Drăgușin

Drăgușin a promovat cu Genoa în Serie A și e monitorizat de mai multe echipe importante din campionate puternice. Impresarul stoperului de la Genoa, Florin Manea, a declarat joi seara că fiul fostei mari baschetbaliste Svetlana Drăgușin e dorit de o formație din Bundesliga, campionat în care românii n-au mai reușit să pătrundă în ultimul timp.

Manea susține că a informat echipa germană despre planul său și al jucătorului, iar acum așteaptă feed-back-ul.

„E privit foarte bine, e cel mai folosit jucător. A și înscris patru goluri, e foarte apreciat. Planul nostru era să joace la Genoa măcar încă un an, dar există foarte mare interes. Nu pot să zic sută la sută că asta se va întâmpla. În mare parte, asta se va întâmpla, dar nu se știe niciodată.

Se pot schimba lucrurile. Sunt foarte mulțumit și eu de cum a evoluat și de cum a crescut în joc. E foarte iubit. Am fost câteva zile cu el, e foarte iubit de toți oamenii. Am asistat la sărbătoarea din teren. Am fost impresionat de cât de mult îl iubesc oamenii aici.

E un interes din Germania pentru Radu, dar nu pot să spun ce club. Există interes, se discută să se facă o ofertă, dar deocamdată e la nivel de discuții. Eu am comunicat cam ce ar vrea Genoa. Dacă ei vor dori să înainteze o ofertă, atunci va deveni oficial. Dacă nu, pot să spună ‘E prea mult pentru noi’”, a declarat Florin Manea, potrivit Digi Sport.

5 milioane de euro este cota de piață a lui Radu Drăgușin, conform Transfermarkt

5 meciuri are Drăgușin la naționala României

Juventus, Sampdoria și Salernitana sunt echipele la care a mai jucat Drăgușin înainte de transferul la Genoa

TOP 5 cei mai scumpi fotbaliști români din istorie

1. Adrian Mutu - 19 milioane de euro (cumpărat de Chelsea de la Parma)

2. Cristi Chivu - 18 milioane de euro (cumpărat de AS Roma de la Ajax) + 16 milioane de euro (cumpărat de Inter de la AS Roma)

3. Dennis Man - 13 milioane de euro (cumpărat de Parma de la FCSB)

4. Răzvan Marin - 12,5 milioane de euro (cumpărat de Ajax de la Standard Liege)

5. Ionuț Radu - 10,6 milioane de euro (cumpărat de Inter de la Genoa)