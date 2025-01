Motivul pentru care Cristi Borcea a ținut să îl felicite pe Gigi Becali: ”Am vorbit cu el!”

Deși nu consideră că FCSB poate ajunge în fazele superioare ale Europa League, Cristi Borcea este de părere că roș-albaștrii, în frunte cu Gigi Becali, merită felicitați.

Cristi Borcea: ”Am vorbit cu Gigi Becali, l-am felicitat!”

Fostul acționar al lui Dinamo consideră că cea mai bună mutare făcută de nașul său Gigi Becali a fost că a reușit să alcătuiască două echipe puternice, care să facă față pe toate fronturile.

De altfel, Borcea este convins că FCSB nu poate rata titlul în acest sezon.

”Am vorbit, l-am felicitat. Steaua (n.r. FCSB) a reușit să aibă parcursul ăsta în Europa pentru că are două echipe, nu are o echipă. Eu, când mergeam în cupele europene, aveam o echipă de campionat și una de cupele europene. Am jucat cu Steaua și cu CFR, le-am bătut, iar la Liberec am jucat cu echipa a doua. Au intrat pe final Marius Niculae și Dănciulescu și ne-am calificat.

Nu au șanse (n.r. să ajungă în fazele superioare ale Europa League). Sunt echipe mult mai puternice, dar au adunat nesperat de multe puncte. Merită felicitări! Cred că și anul ăsta, ei sunt cei mai îndreptățiți din punct de vedere al lotului, al investițiilor pe care le-a făcut nașul, pentru a câștiga campionatul”, a spus Cristi Borcea pentru AS.ro.