"Micul prinț e gata să devină rege!" Ianis Hagi, interviu în Italia: "Vreau să duc naționala noastră din nou la Mondial"

Ianis Hagi, amintiri de la Fiorentina: "Ilicic era fenomenal, iar Zarate m-a ajutat să-mi rafinez tehnica"



Ulterior, "Prințul" și-a amintit despre perioada petrecută la Fiorentina (iulie 2016 - ianuarie 2018) și despre jocurile de la antrenamente cu argentinianul Mauro Zarate.



"Cele 18 luni petrecute la Fiorentina au fost cruciale pentru creșterea mea. Am jucat doar două meciuri la prima echipă, însă am învățat foarte multe din acea experiență. Am reușit să înțeleg cine sunt și am avut o relație bună cu suporterii.



Fanii de acolo încă îmi scriu și îmi cer să mă întorc. Dacă mă gândesc la asta? Sunt fericit acum la Glasgow, iubesc Rangers și am câștigat multe trofee aici. În fotbal nu se știe niciodată. Florența va avea mereu un loc aparte în inima mea.



Echipa Fiorentinei de atunci era plină de talente. 15 jucători mergeau la echipele naționale. Pe posturile pe care eu joc erau Ilicic, Zarate, Bernardeschi și Borja Valero. Ilicic era fenomenal, unul dintre cei mai buni pe care i-am văzut vreodată jucând: un talent pur, viziune, control. Să îl pot urmări în fiecare zi era un privilegiu.



Cu Zarate rămâneam după antrenamente să executăm lovituri libere. Aveam diverse provocări, de două-trei ori pe săptămâni. El avea 30 de ani, eu 17. Evident, am învățat să execut datorită tatălui meu, dar și Zarate m-a ajutat să-mi rafinez tehnica. În medie, el înscria 9 goluri din 10 lovituri libere și mereu voia să mă provoace.



La un moment dat i-am zis: 'Mauro, e deja a patra zi la rând când batem lovituri libere'. El mi-a răspuns: 'Nu contează, ai venit aici ca să te îmbunătățești'. De aceea am reușit să cresc la Florența. Erau niște fotbaliști experți, dar, mai presus de orice, niște oameni grozavi", a mai spus Ianis.