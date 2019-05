Maxim, in fata unui nou transfer: e OUT de la Mainz! Ce se intampla in vara

Dupa doua sezoane la Mainz, Maxim va parasi clubul.

Mijlocasul ofensiv n-a fost niciodata om de baza pentru Mainz, iar directorul sportiv Rouven Scroder lasa de inteles ca despartirea e varianta pe care si-o doresc ambele parti.

"Alex are standarde ridicate pentru el. Daca nu se impune ca titular, trebuie sa ne gandim cum vor continua lucrurile", a spus Scroder, citat de Liga Insider. Maxim e pe lista de transferuri la Mainz.

Maxim a fost titular de numai 3 ori in acest campionat, dupa ce anul trecut s-a regasit in formula de baza in 11 randuri. In doi ani la Mainz, Maxim are 3 goluri in Bundesliga.