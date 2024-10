Evoluția modestă a lui Drăguș din meciul cu Goztepe i-a făcut pe ceilalți jucători ai lui Trabzonspor să se revolte împotriva lui și să îi ceară explicații pentru prestația slabă, lucru ce a dus la un adevărat scandal în vestiarul echipei.

Turcii anunță plecarea lui Denis Drăguș de la Trabzonspor

La scurt timp după ce scandalul a ajuns în presă, jurnaliștii turci au dezvăluit că Trabzonspor vrea să scape cât mai curând de internaționalul român, lucru ce se va întâmpla cel mai probabil în iarnă.

Turcii scriu că internaționalul român nu s-a adaptat la echipa lui Senol Gunes, iar jucătorii lui Trabzonspor s-au coalizat împotriva lui, motiv pentru care cei de la Trabzonspor vrea să scape de atacantul român în perioada de transferuri de iarnă.

”În pauza de la mijlocul sezonului, se va face curățenie la Trabzonspor, în special în ceea ce îi privește pe jucătorii străini. Borna Barisic, Mislav Orsic și jucătorul adus recent Arseniy Batagov vor pleca aproape sigur.

În plus, este planificată și plecarea lui Drăguș, din cauza unui conflict care a izbucnit în vestiar după meciul cu Goztepe”, au scris turcii de la Fotospor.com.

Jurnaliștii turci au scris de faptul că Denis Drăguș a fost adus la Trabzonspor fără voia sa, la insistențele lui Florin Manea și s-au legat de anumite declarații făcute de impresar.

”Am semnat înainte de EURO, așa că nu avem ce să facem. Eu cred în Denis și în momentul în care am semnat cu Trabzonspor i-am spus că nu îl văd să stea mult Da, îmi pare rău un pic că am semnat înainte de EURO. Asta este.

A fost o decizie luată împreună și chiar vorbeam cu el și îi ziceam că dacă făceam actele acum luam bani mai mulți. Am stat de vorbă cu Valerio Giuffrida, care m-a întrebat dacă nu cumva m-am grăbit. I-am zis că da, dar ce era să fac”, spunea Florin Manea în vară.

4 milioane de euro este cota de piață a lui Denis Drăguș, potrivit Transfermarkt.

Drăguș a marcat un singur gol în 15 meciuri pentru echipa lui Senol Gunes.

Veste nemaipomenită pentru Marius Șumudică



Deși, pentru Denis Drăguș, plecarea de la Trabzonspor ar reprezenta cu siguranță un eșec, având în vedere că turcii vedeau în el soluția din atacul echipei, ținând cont de cifrele atacantului din urmă cu un sezon, când marca pentru Gaziantep nu mai puțin de 15 goluri, pe Marius Șumudică, vestea primită din Turcia nu poate decât să îl bucure.

La conferința de presă de la finalul derby-ului FCSB – Rapid, scor 0-0, antrenorul giuleștenilor a dezvăluit că Denis Drăguș este principala sa țintă în perioada de mercato din iarnă. Rămâne însă de văzut dacă Rapid va reuși să obțină împrumutul lui Denis Drăguș, așa cum visează Marius Șumudică, cel care îi este și naș internaționalului român.

"Din câte văd, nu se adaptează acolo și vom încerca să face o ofertă în iarnă. Dacă există o posibilitate de împrumut, mi-aș dori din suflet să-l aduc aici. Este un jucător valoros, care e numărul unu la națională ca vârf de atac.

Eu vorbesc cu Mircea Lucescu și îmi spune, că așa calități, mai rar", a spus Marius Șumudică la finalul meciului.