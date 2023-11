Italienii, 'îndrăgostiți' de Dennis Man după al cincilea gol consecutiv: „Formă devastatoare!” 

Fotbalistul român strălucește în acest sezon pentru Parma, fiind unul dintre cei mai buni fotbaliști din lotul „cruciaților”. Dennis Man a ajuns la al patrulea meci consecutiv în care marchează, atât în Serie B cât și în Cupă, iar laudele curg neîncetat la adresa sa.

În meciul cu Sudtirol de duminică seară, scor 2-0, Man a marcat al doilea gol, din penalty, ajutând-o astfel pe Parma să își consolideze poziția de lider în clasamentul din Serie B. Românul este cel mai bun marcator al echipei, la egalitate cu Benedyczak, amândoi având câte șase reușite în campionat. Dennis Man are opt goluri înscrise în acest sezon, incluzându-le și pe cele din Cupă.

După penalty-ul transformat de român, jurnalistul italian Niccolo Pasta l-a lăudat pe Man într-un scurt articol postat pe ParmaLive. Acesta evidenția rata bună pe care fotbalistul o are la loviturile de la 11 metri.

„Dennis Man șutează de la 11 metri... și e o sentință. Românul, pe val în ultima lună și jumătate, a înscris de la punctul cu var în meciul cu Sudtirol, repetându-se la câteva zile după golul din penalty înscris în Cupa Italiei cu Lecce. De la 11 metri Man este infailibil: a avut șapte în carieră, trei cu Parma, trei cu FCSB și unul la națională și nu a făcut niciodată vreo eroare. Și într-o astfel de formă devastatoare, numărul 98 nu ar putea greși”, a scris jurnalistul.

Pe contul oficial de Twitter al Parmei au postat un clip de la momentul în care liderul din Serie B a primit penalty, iar românul a mers să execute, alături de o descriere care arată încă o dată încrederea primită de Dennis Man.

„A existat vreodată vreun dubiu după ce Dennis a pus mingea la punctul cu var?”, au scris italienii.

Was there ever any doubt after Dennis put the ball on the spot? ???????? pic.twitter.com/x8ZOFJokY5