Ianis Hagi și-a decis viitorul după România - Lituania 3-1: "Lupta mea este afară"

La finalul celor 90 de minute, Ianis Hagi, fostul "decar" al naționalei, a venit la microfon și nu s-a ferit de declarații.

"Prințul" s-a declarat mulțumit de rezultat și de colaborarea cu Mircea Lucescu. Mai mult, mijlocașul lui Rangers a clarificat situația sa la club.

"Eu sunt jucătorul lui Rangers, iubesc clubul, am spus-o mereu. Clar, s-a vorbit foarte mult despre mine, oameni din fotbal pe care îi respect enorm și care și-au exprimat opinia. Eu am spus în două mesaje foarte clare pe contul meu de Instagram. Acelea sunt mesajele mele. Eu vreau doar să joc fotbal. Cred că, în istoria mea scurtă de fotbalist, nu am dezamăgit niciun antrenor care a avut încredere în mine. Sunt fapte, așa cum și nea Mircea mi-a dat încredere la echipa națională. M-am antrenat cu echipa a doua timp de 6 săptămâni.

Am comunicat cu cei care, într-adevăr, m-au contactat din România. Vreau să le mulțumesc și să le urez multă baftă în continuare, dar lupta mea este afară", a declarat Hagi, după meci.